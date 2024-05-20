المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية محسن منصوري ينعى الرئيس إبراهيم رئيسي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدما التعازي لإيران في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية نشرها الموقع الرسمي للكرملين على شبكة الإنترنت من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالتعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم المروحية.
قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة الأميركية هي المتسببة في سقوط مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لأنها فرضت عقوبات على قطاع الطيران في إيران ومنعت إدخال قطع تحديث الطائرات.