أمير قطر يعزي ايران بوفاة رئيسي وعبد اللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية

وقال امير قطر في منشور عبر حسابه له على موقع اكس: "صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".