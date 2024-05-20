المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: اجتماع الحكومة عين علي باقري وزيراً للخارجية خلفاً لعبد اللهيان

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية نشرها الموقع الرسمي للكرملين على شبكة الإنترنت من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالتعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم المروحية.