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عربي و دولي

الحكومة الإيرانية: تشكيل ٦ لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة

2024-05-20 | 04:21
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الحكومة الإيرانية: تشكيل ٦ لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة
الحكومة الإيرانية: تشكيل ٦ لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة

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الحكومة الإيرانية: تشكيل ٦ لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة

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