الحكومة الإيرانية: تشكيل ٦ لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة

مراسلة الجديد: لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بدأت إجتماعها مع رئيس الحكومة في السراي الكبير لمتابعة ملف النازحين السوريين والإطلاع على خطة الحكومة التي ستتقدم بها في مؤتمر بروكسيل