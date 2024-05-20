خامنئي يعلن الحداد 5 أيام على وفاة رئيسي: محمد مخبر النائب الأول للرئيس يتولى مهام الرئاسة وفقا للدستور

واعلن خامنئي الحداد في إيران لمدة 5 أيام بعد وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

وتابع: "محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل يتولى مهام الرئاسة وفقا للبند 131 من الدستور الإيراني،" مضيفاً: "على النائب الأول ورئيسي السلطة القضائية والبرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد."