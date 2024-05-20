خامنئي يعلن الحداد 5 أيام على وفاة رئيسي: محمد مخبر النائب الأول للرئيس يتولى مهام الرئاسة وفقا للدستور

واعلن خامنئي الحداد في إيران لمدة 5 أيام بعد وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.
وتابع: "محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل يتولى مهام الرئاسة وفقا للبند 131 من الدستور الإيراني،" مضيفاً: "على النائب الأول ورئيسي السلطة القضائية والبرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد."
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اعلن تعيي علي باقري وزيرا للخارجية خلفاً لوزير الخارجية الراحل حسين امير عبد اللهيان، وتشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة.