المشاهد الأولى للغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة القصير في سوريا pic.twitter.com/cC8z2FNavC
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 20, 2024
المشاهد الأولى للغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة القصير في سوريا pic.twitter.com/cC8z2FNavC
ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدما التعازي لإيران في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية نشرها الموقع الرسمي للكرملين على شبكة الإنترنت من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالتعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم المروحية.
قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة الأميركية هي المتسببة في سقوط مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لأنها فرضت عقوبات على قطاع الطيران في إيران ومنعت إدخال قطع تحديث الطائرات.