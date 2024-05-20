ظريف: واشنطن مسؤولة عن سقوط المروحية الايرانية

وقال ظريف إنه على الرغم من كل هذه الصعوبات، إلا أن الشعب الإيراني وقف إلى جانب النظام والثورة في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الأوضاع ستتحسن وسيتفهم الشعب الظروف الأفضل.

وتابع أن "الشعب الايراني بتضامنه ووحدته الوطنية، قد أظهر انه شعب يقظ ومتفهم وسيتحد في المواقف الصعبة من أجل غد أفضل".

ويأتي اتهام ظريف للولايات المتحدة لأنها تفرض عقوبات على إيران يمنعها من استيراد الطائرات، وقطع الغيار والصيانة الخاصة بها ، ومن بينها المروحية أميركية الصنع التي كان يستقلها رئيسي، وهي من طراز بيل-212.