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عربي و دولي

ظريف: واشنطن مسؤولة عن سقوط المروحية الايرانية

2024-05-20 | 06:19
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ظريف: واشنطن مسؤولة عن سقوط المروحية الايرانية
ظريف: واشنطن مسؤولة عن سقوط المروحية الايرانية

قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة الأميركية هي المتسببة في سقوط مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لأنها فرضت عقوبات على قطاع الطيران في إيران ومنعت إدخال قطع تحديث الطائرات.

وقال ظريف إنه على الرغم من كل هذه الصعوبات، إلا أن الشعب الإيراني وقف إلى جانب النظام والثورة في الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الأوضاع ستتحسن وسيتفهم الشعب الظروف الأفضل.

وتابع أن "الشعب الايراني بتضامنه ووحدته الوطنية، قد أظهر انه شعب يقظ ومتفهم وسيتحد في المواقف الصعبة من أجل غد أفضل".

ويأتي اتهام ظريف للولايات المتحدة لأنها تفرض عقوبات على إيران يمنعها من استيراد الطائرات، وقطع الغيار والصيانة الخاصة بها ، ومن بينها المروحية أميركية الصنع التي كان يستقلها رئيسي، وهي من طراز بيل-212.

ظريف: واشنطن مسؤولة عن سقوط المروحية الايرانية

عربي و دولي

محمد جواد ظريف

ايران

واشنطن

رئيسي

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