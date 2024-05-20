الملك السعودي وولي العهد يعزيان بوفاة الرئيس الإيراني

ولفتت الوكالة الى ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعث برقية "عزاء ومواساة"، لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر، في وفاة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه. ومرافقيه.

وقال الملك سلمان في برقيته :" علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث بن سلمان برقية مماثلة لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر، قال فيها :" تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ ونبعث لدولتكم أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنه سميع مجيب".