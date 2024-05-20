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عربي و دولي

سلسلة استقبالات لميقاتي في السراي الحكومي

2024-05-20 | 07:06
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سلسلة استقبالات لميقاتي في السراي الحكومي
سلسلة استقبالات لميقاتي في السراي الحكومي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وفد من "صندوق النقد الدولي" برئاسة إرنستو ريغو قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور مستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسيد سمير الضاهر. وخصص الاجتماع لمتابعة الاوضاع المالية والاقتصادية والمصرفية في لبنان.

واستقبل الرئيس ميقاتي السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والفاتيكان.

كما استقبل رئيس الحكومة  نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا على رأس وفد من مجلس النقابة .
بعد اللقاء قال حنا:" كانت زيارتنا اليوم بروتوكولية بعد انتخابات النقابة الاخيرة ، ووضعنا كافة امكاناتنا بتصرف دولته، وسنعمل على فتح صفحة تعاون للمرحلة المقبلة ، كما اننا سنسعى لتحصيل حقوق المهندسين".

والتقى الرئيس ميقاتي رئيس الاركان في غانا توماس اوبونغ بيبراه على راس وفد عسكري في حضور  الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، وقنصل غانا الفخري في لبنان علي سميح جعفر.

وجرى عرض لنشاط الكتيبة الغانية العاملة في  اطار قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اضافة الى العلاقات الثنائية.

ووجه رئيس  الحكومة برقية الى قائد الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي خامنئي معزيا بوفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ووفد مرافق في حادث سقوط مروحية امس.
سلسلة استقبالات لميقاتي في السراي الحكومي

عربي و دولي

نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة

السراي الحكومي

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