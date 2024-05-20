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عربي و دولي

أوامر اعتقال للجنائية الدولية.. من بينهم نتنياهو!

2024-05-20 | 07:24
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أوامر اعتقال للجنائية الدولية.. من بينهم نتنياهو!
أوامر اعتقال للجنائية الدولية.. من بينهم نتنياهو!

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، "إن المحكمة تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه يؤاف غالانت، ورئيس حركة حماس يحيى السنوار، ومحمد الضيف رئيس كتائب القسام، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر الماضي، حسب شبكة CNN الأميركية".

وحسب الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، أوضح خان أنه يقدم اليوم طلبات للحصول على أوامر اعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في دولة فلسطين.

وأشارت CNN إلى أن "أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين تمثل المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث يضع القرار نتنياهو في صحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار، إن "الحكومة الإسرائيلية حذرت إدارة بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها".

وبحسب تقرير نشره موقع والا العبري، فإن نتنياهو يشعر وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بقلق بالغ إزاء احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضده، وضد وزير الحرب يوآف غالانت، وضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وضد مسؤولين كبار آخرين على خلفية الحرب الوحشية التي يشنوها على قطاع غزة".
أوامر اعتقال للجنائية الدولية.. من بينهم نتنياهو!

عربي و دولي

الجنائية الدولية

كريم خان

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Aljadeed
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: الطلبات المقدمة لإصدار أوامر قبض على نتنياهو وغالانت هي نتاج لتحقيق مستقل ومحايد
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال كل من يحيى السنوار ومحمد الضيف واسماعيل هنية

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