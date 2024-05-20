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عربي و دولي

الجانب الفلسطيني يعلق على قرار الجنائية الدولية: نستنكر محاولات مساواة الضحية بالجلاد!

2024-05-20 | 09:05
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الجانب الفلسطيني يعلق على قرار الجنائية الدولية: نستنكر محاولات مساواة الضحية بالجلاد!
الجانب الفلسطيني يعلق على قرار الجنائية الدولية: نستنكر محاولات مساواة الضحية بالجلاد!

أصدرت حركة حماس البيان التالي:

"تابعت حركة المقاومة الاسلامية حماس ما صدر اليوم عن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما "بنيامين نتنياهو" و"يواف غالانت"، اللَّذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني.
 
لقد جاءت مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.
 
لقد كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.
 
إنَّ حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51). 
 
تطالب حركة حماس المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية".
 
الجانب الفلسطيني يعلق على قرار الجنائية الدولية: نستنكر محاولات مساواة الضحية بالجلاد!

عربي و دولي

اسرائيل

الجنائية الدولية

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أوامر اعتقال للجنائية الدولية.. من بينهم نتنياهو!
07:24

أوامر اعتقال للجنائية الدولية.. من بينهم نتنياهو!

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، "إن المحكمة تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه يؤاف غالانت، ورئيس حركة حماس يحيى السنوار، ومحمد الضيف رئيس كتائب القسام، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر الماضي، حسب شبكة CNN الأميركية".

07:24

أوامر اعتقال للجنائية الدولية.. من بينهم نتنياهو!

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، "إن المحكمة تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه يؤاف غالانت، ورئيس حركة حماس يحيى السنوار، ومحمد الضيف رئيس كتائب القسام، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر الماضي، حسب شبكة CNN الأميركية".

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