"أمر شائن"... بايدن يعلق على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو

وأضاف بايدن في بيان "دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس".

من جانبه، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمساعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، معتبرا أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على "إسرائيل".

وحذر المسؤول الأميركي من أن مساعي المحكمة لإصدار مذاكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وقال بلينكن في بيان "نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخز"، علما بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس.