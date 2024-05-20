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عربي و دولي

"أمر شائن"... بايدن يعلق على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو

2024-05-20 | 15:34
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&quot;أمر شائن&quot;... بايدن يعلق على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
"أمر شائن"... بايدن يعلق على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو

قال الرئيس الأميركي بايدن، يوم الاثنين، إن "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين "أمر شائن".

وأضاف بايدن في بيان "دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس".

من جانبه، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمساعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، معتبرا أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على "إسرائيل".

وحذر المسؤول الأميركي من أن مساعي المحكمة لإصدار مذاكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وقال بلينكن في بيان "نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخز"، علما بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس.

"أمر شائن"... بايدن يعلق على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو

عربي و دولي

إسرائيل

بايدن

نتنياهو

أميركا

بلينكن

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