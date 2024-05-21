تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران

​أعلن التلفزيون الإيراني أن رؤساء فروع الحكم الثلاثة في إيران اتفقوا، الاثنين، على موعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، وذلك بعد أقل من يوم من تأكيد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غربي إيران.



