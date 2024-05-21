بالفيديو - إيطاليا تهتز 49 مرّة...

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين أن هزة بقوة 4.4 درجات وقعت الساعة 20:10 على عمق 2.5 كيلومتر، وقبلها بدقائق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تلاها سلسلة من الهزات الارتدادية.

في حين أوضح المعهد في بيان أن "سلسلة من الهزات" وقعت اعتبارًا من الساعة 19:51 في منطقة كامبي فليغري البركانية، وتم رصد 49 هزة أرضية.

وأشار ماورو دي فيتو من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إلى أن هذه السلسلة من الهزات الأرضية "هي الأقوى خلال الأربعين عامًا الماضية".

كما أفاد رجال الإطفاء بحدوث "تشققات" و"تساقط منحدرات"، في حين أظهرت مقاطع فيديو صورها سكان تساقط الزجاجات من الرفوف في بوتسولي، وهي منطقة تسكنها نحو نصف مليون شخص في منطقة كامبي فليغري.