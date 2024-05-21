مشاهد من مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه في إيران

وسينقل جثمان رئيسي إلى مدينة قم المقدسة وسط إيران في وقت لاحق الثلاثاء، قبل الانتقال الى طهران حيث من المقرر أن يؤدي المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء، عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة الأربعاء.

وسينقل جثمان رئيسي بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، وسيوارى الثرى مساء الخميس في مسقطه مدينة مشهد حيث مرقد الإمام علي الرضا.