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عربي و دولي

مشاهد من مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه في إيران

2024-05-21 | 02:42
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مشاهد من مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه في إيران
مشاهد من مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه في إيران

بدأت مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، الذين قضوا في حادثة تحطم الطائرة المروحية، وذلك في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب إيران حيث وقعت الحادثة.

وسينقل جثمان رئيسي إلى مدينة قم المقدسة وسط إيران في وقت لاحق الثلاثاء، قبل الانتقال الى طهران حيث من المقرر أن يؤدي المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء، عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة الأربعاء.

وسينقل جثمان رئيسي بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، وسيوارى الثرى مساء الخميس في مسقطه مدينة مشهد حيث مرقد الإمام علي الرضا

مشاهد من مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه في إيران

عربي و دولي

ابراهيم رئيسي

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حسين أمير عبداللهيان

تبريز الإيرانية

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