إستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 9 باقتحام جيش العدو لجنين

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أفادت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بإستشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طبيب ومعلم، وإصابة 8 آخرين بجروح، بينها إصابات خطيرة، جراء اقتحام جيش العدو الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، أن من بين الشهداء اخصائي الجراحة في مستشفى جنين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، ومعلم كان على رأس عمله في احد المدارس، وطالب في طريقة عودته إلى منزله.

وقالت مصادر أمنية إن قوات العدو اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.