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عربي و دولي

اتهام روسي لأميركا بالسعي لنشر أسلحة في الفضاء

2024-05-21 | 05:11
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اتهام روسي لأميركا بالسعي لنشر أسلحة في الفضاء
اتهام روسي لأميركا بالسعي لنشر أسلحة في الفضاء

اتهمت روسيا الولايات المتحدة، بالسعي لنشر أسلحة في الفضاء، بعد يوم من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي في هذا الشأن وبعد اتهامات مماثلة من واشنطن.

ومع رفض واشنطن وحلفائها هذا النص، برهنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى "وضع أسلحة في الفضاء  الخارجي وجعله ساحة للمواجهة العسكرية"، وفق ما صرّحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

 

وقالت زاخاروفا: "نتائج التصويت على مشروع القرار بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وأمن الفضاء الذي قدمته روسيا، بمشاركة الصين، إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه مخيبة للآمال".

 

وأضافت "إن الولايات المتحدة وحلفائها، على الرغم من كل الخطوات التي اتخذناها لأخذ مقترحاتهم في الاعتبار، بما في ذلك تطورات مشروع القرار الأميركي الياباني المقابل، عارضوا مبادرتنا البناءة والشاملة وأظهروا مرة أخرى الأولويات الحقيقية في مجال الفضاء، والتي لا تهدف إلى إبقاء الفضاء خالياً من الأسلحة من أي نوع، بل إلى نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة للمواجهة العسكرية".

 

 وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "للأسف، ضاعت فرصة أخرى لضمان منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي  بسبب خطأ الولايات المتحدة وحلفائها".

 

وقالت إن بلادها ستواصل المساهمة باستمرار في الحفاظ على الفضاء خاليا من الأسلحة من أي نوع ومنعه من التحول إلى منطقة أخرى للتوتر والتسلح والمواجهة.

 

اتهام روسي لأميركا بالسعي لنشر أسلحة في الفضاء

عربي و دولي

روسيا

اميركا.الولايات المتحدة

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