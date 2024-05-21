لحظات مخيفة عاشها سكان جنوب إيطاليا.. "49 هزة أرضية بالفيديو"

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
قدم رئيس مكتب رئيس الجمهورية الايرانية غلام حسین اسماعیلي تفاصیل حول حادث تحطم المروحیة التي كانت تقل الرئيس الإيراني ابراهیم رئيسي والوفد المرافق له.
أعلنت روسيا بدء مناورات تشمل أسلحة نووية تكتيكية في منطقتها العسكرية الجنوبية قرب أوكرانيا، ردا على ما قالت إنها "تهديدات" غربية.
محتجون مناصرون لفلسطين يقاطعون كلمة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس بسبب دعمه حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة