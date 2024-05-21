لحظات مخيفة عاشها سكان جنوب إيطاليا.. "49 هزة أرضية بالفيديو"

سجّلت كامبي فليغري قرب نابولي في جنوب إيطاليا عددًا غير مسبوق من الهزات الأرضية بدرجات قوة تعد الأكبر خلال الأربعين عامًا الماضية، من دون أن تتسبب في أضرار كبيرة، وفقًا للسلطات.