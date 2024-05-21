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عربي و دولي

موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة خلفا لرئيسي بأغلبية 55 صوتا

2024-05-21 | 07:37
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موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة خلفا لرئيسي بأغلبية 55 صوتا
موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة خلفا لرئيسي بأغلبية 55 صوتا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، بانتخاب محمد علي موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة في البلاد بأغلبية 55 صوتاً.

وقالت وكالة وكالة الأنباء الإيرانية"إرنا" إن موحدي كرماني 93 عاماً سيتولى رئاسة المجلس لمدة عامين، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.


وجاء انتخاب موحدي كرماني في افتتاح جلسة لمجلس خبراء القيادة بحضور الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غربي البلاد.


وكان رئيسي نائباً لرئيس مجلس خبراء القيادة في دورته الأخيرة.
 
 

 وذكرت (إرنا) أن الجلسة حضرها أيضاً أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني ا جئي، وعدد من وزراء الحكومة.

 

ويتألف مجلس خبراء القيادة، المنوط به اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها، من 88 من رجل الدين المتنفذين ومهته الأساسية تسمية المرشحين المحتملين للمرشد الإيراني إذا تعذر ممارسة مهامه، ومدة ولايته ثماني سنوات، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، بحسب وكالة "إرنا".

 

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت الاثنين الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقين لهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية وسط ظروف جوية سيئة.

 

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي تولي محمد مخبر إدارة السلطة التنفيذية للبلاد بعد وفاة رئيسي.

 

موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة خلفا لرئيسي بأغلبية 55 صوتا

عربي و دولي

إبراهيم رئيسي

محمد علي موحدي كرماني

ايران

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