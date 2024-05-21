موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة خلفا لرئيسي بأغلبية 55 صوتا

وقالت وكالة وكالة الأنباء الإيرانية"إرنا" إن موحدي كرماني 93 عاماً سيتولى رئاسة المجلس لمدة عامين، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.





وجاء انتخاب موحدي كرماني في افتتاح جلسة لمجلس خبراء القيادة بحضور الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غربي البلاد.





وكان رئيسي نائباً لرئيس مجلس خبراء القيادة في دورته الأخيرة.

وذكرت (إرنا) أن الجلسة حضرها أيضاً أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني ا جئي، وعدد من وزراء الحكومة.

ويتألف مجلس خبراء القيادة، المنوط به اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها، من 88 من رجل الدين المتنفذين ومهته الأساسية تسمية المرشحين المحتملين للمرشد الإيراني إذا تعذر ممارسة مهامه، ومدة ولايته ثماني سنوات، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، بحسب وكالة "إرنا".