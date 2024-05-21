شاهد - اعضاء الحكومة الإيرانية يستقبلون جثمان #رئيسي بالدموع! pic.twitter.com/RGOBo3W8Q8
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 21, 2024
شاهد - اعضاء الحكومة الإيرانية يستقبلون جثمان #رئيسي بالدموع! pic.twitter.com/RGOBo3W8Q8
قدم رئيس مكتب رئيس الجمهورية الايرانية غلام حسین اسماعیلي تفاصیل حول حادث تحطم المروحیة التي كانت تقل الرئيس الإيراني ابراهیم رئيسي والوفد المرافق له.
أعلنت روسيا بدء مناورات تشمل أسلحة نووية تكتيكية في منطقتها العسكرية الجنوبية قرب أوكرانيا، ردا على ما قالت إنها "تهديدات" غربية.
محتجون مناصرون لفلسطين يقاطعون كلمة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس بسبب دعمه حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة