بالفيديو - محتجون يقاطعون كلمة بلينكن في الكونغرس بسبب دعمه حرب الإبادة الجماعية في غزة

محتجون مناصرون لفلسطين يقاطعون كلمة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس بسبب دعمه حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة