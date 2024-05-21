بالفيديو - محتجون يقاطعون كلمة بلينكن في الكونغرس بسبب دعمه حرب الإبادة الجماعية في غزة

محتجون مناصرون لفلسطين يقاطعون كلمة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس بسبب دعمه حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة pic.twitter.com/kWWtw6zxKZ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 21, 2024
محتجون مناصرون لفلسطين يقاطعون كلمة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس بسبب دعمه حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة pic.twitter.com/kWWtw6zxKZ
أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري، وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "الشعب الإيراني أصبح بوضع أفضل بعد موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".