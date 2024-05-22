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عربي و دولي

رويترز: أيرلندا تعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين

2024-05-22 | 00:53
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رويترز: أيرلندا تعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين
رويترز: أيرلندا تعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطينية.

وكانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

ومنذ عام 1988، اعترفت بالدولة الفلسطينية 139 من بين 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وقالت الحكومة الإيرلندية إن الاعتراف سيكمل جهود السلام وسيدعم حل الدولتين.

وقالت الحكومة الأيرلندية مساء يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في أيرلندا "آر تي إي" وصحيفة "آيرش تايمز" أن الأجواء السائدة تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال المؤتمر الصحافي.

رويترز: أيرلندا تعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين

عربي و دولي

ايرلندا

فلسطين

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