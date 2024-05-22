أخبار الجديد: شاهد - حاخامات يهود يشاركون بتشييع رئيسي ومرافقيه

أعلن المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، أن "وفداً من صندوق النقد الدولي يزور لبنان"، مشيراً الى أنه "كان سبق للمسؤولين فيه ان اعلنوا سابقا عن بدء السير بمفاوضات من أجل اقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مبلغ ٣ مليار دولار يساعد لبنان في ازمته".