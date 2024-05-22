أخبار الجديد: شاهد - حاخامات يهود يشاركون بتشييع رئيسي ومرافقيه

حاخامات يهود يشاركون بتشييع رئيسي ومرافقيه في #طهران pic.twitter.com/GSVweRbJfz
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 22, 2024
حاخامات يهود يشاركون بتشييع رئيسي ومرافقيه في #طهران pic.twitter.com/GSVweRbJfz
الموافقة أتت من البابا فرنسيس: قديس جديد
أعلن المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، أن "وفداً من صندوق النقد الدولي يزور لبنان"، مشيراً الى أنه "كان سبق للمسؤولين فيه ان اعلنوا سابقا عن بدء السير بمفاوضات من أجل اقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مبلغ ٣ مليار دولار يساعد لبنان في ازمته".
ذكرت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن السلطات اعتقلت اللفتنانت جنرال فاديم شامارين نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي بتهمة تلقي رشا ضخمة.