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عربي و دولي

بري معزياً بالرئيسي: كنت أرى في محياه عنفوان وإقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية

2024-05-22 | 14:44
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بري معزياً بالرئيسي: كنت أرى في محياه عنفوان وإقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية
بري معزياً بالرئيسي: كنت أرى في محياه عنفوان وإقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية

الرئيس بري التقى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، وقدم والوفد المرافق التعازي بإسم لبنان واللبنانيين للرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر والتقى على هامش التعازي أمير قطر ونظيره رئيس مجلس الشورى .

قدم دولة رئيس مجلس النواب نببه بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب التعازي بإسم  لبنان والشعب اللبناني بإستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما الشهداء للرئيس المؤقت للجمهورية الإيرانية الدكتور محمد مخبر وكبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية في مقر المؤتمرات في العاصمة طهران .

وكان بري ولدى وصوله الى مطار مهرباد الدولي قال لوسائل الإعلام الإيرانية: كان لي شرف معرفة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي قبل أن يصبح رئيساَ للجمهورية وكنت أرى في محياه عنفوان وإقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية، لكن هو قضاء الله وقدره.
وأضاف: من الطبيعي والواجب أن نكون اليوم أنا ومعالي وزير الخارجية وسماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق الى جانب إيران التي وقفت ولا زالت تقف الى جانب لبنان في تقديم واجب العزاء باسم لبنان واللبنانيين بإستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ومعالي الوزير عبد اللهيان ورفاقهما الشهداء .

و مساء إستقبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بحضور الرئيس المؤقت  للجمهورية الايرانية الدكتور محمد مخبر .
السيد الخامنئي شكر للبنان التعزية وإعلانه الحداد العام بمناسبة استشهاد الرئيس رئيسي ورفاقه الشهداء . 
كما التقى الرئيس بري نظيره رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف .
 
وكان بري والوفد المرافق الذي ضم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ، عضو هيئة الرئاسة في حركة امل خليل حمدان ، المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان قد وصل الى مطار مهرباد الدولي في طهران وكان في إستقباله رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية وحيد جلال زادة وسفير لبنان لدى إيران حسن عباس وممثل حركة امل في إيران صلاح فحص .

على صعيد آخر وعلى هامش مشاركته في تقديم  العزاء في العاصمة طهران التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني .
بري معزياً بالرئيسي: كنت أرى في محياه عنفوان وإقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية

محليات

عربي و دولي

ايران

بري

لبنان

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