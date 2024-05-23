أمير قطر يلتقي وليد وتيمور جنبلاط في الدوحة.. وعرضٌ لأوضاع المنطقة

إستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر اللوسيل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والسيدة نورا جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، بحضور سفيرة لبنان في دولة قطر السيدة فرح بري.

وتم البحث في أوضاع المنطقة، كما جرى إستعراض الوضع على الساحة الفلسطينية و الحرب على غزة والأوضاع المتفاقمة في الضفة الغربية والإعتداءات الاسرائيلية على جنوب بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية والأزمة التي يمر بها لبنان، وأثنى جنبلاط على الجهود والدور التي تقوم به دولة قطر من خلال المبادرات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، كما ثمن دورها في إطار اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية.