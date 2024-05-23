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عربي و دولي

الإبادة وهجوم رفح.. العدل الدولية تحدد موعد الحكم ضد "إسرائيل"

2024-05-23 | 05:03
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الإبادة وهجوم رفح.. العدل الدولية تحدد موعد الحكم ضد &quot;إسرائيل&quot;
الإبادة وهجوم رفح.. العدل الدولية تحدد موعد الحكم ضد "إسرائيل"

أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أنها ستصدر حكمها، الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم "الإسرائيلي" على رفح في قطاع غزة وتدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".

واتهمت جنوب إفريقيا "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم "الإسرائيلي" على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها".
وأضاف: "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة"، وفقا لفرانس برس.
وأضافت جنوب إفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال "إسرائيل" في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميرا كاملا، داعية المحكمة لأن تفعل شيئا لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي، بحسب ما أفادت رويترز.
وذكرت جنوب إفريقيا أن "إسرائيل لا يمكنها منع التحقيقات بشأن غزة"، منوهة إلى أن "الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة".
وأضافت أن اجتياح رفح سوف يدفع الأزمة إلى مزيد من السوء.
الإبادة وهجوم رفح.. العدل الدولية تحدد موعد الحكم ضد "إسرائيل"

عربي و دولي

محكمة العدل الدولية

إسرائيل

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