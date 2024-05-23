توجيه فريق التفاوض "الإسرائيلي" بإستئناف مباحثات صفقة التبادل

نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن "مجلس الحرب وجه فريق التفاوض بمواصلة المفاوضات من أجل عودة المحتجزين في غزة".

من جانبها، نقلت "القناة 12 الإسرائيلية" عن مكتب نتنياهو تأكيده أن فريق التفاوض تلقى توجيها في اجتماع مجلس الحرب باستئناف الاتصالات الخاصة بصفقة لتبادل الأسرى.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مكتب نتنياهو لم يحدد بالضبط ما هو التوجيه، وكيف من المتوقع أن يدفع فريق التفاوض بالمفاوضات قدما، مشيرا إلى أن هناك أغلبية مطلقة في مجلس الحرب لصالح التفاوض على أساس الاقتراح الأخير.