وزير الدفاع المصري: الجيش قادر على مجابهة أي تحديات



أكد وزير الدفاع المصري، محـمد زكي، الخميس، أنه يتم التعامل مع الوضع الحالي بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها ومساندة الفلسطيينين على أساس حل الدولتين.

وأضاف خلال فعاليات مشروع تدريب تكتيكي للجيش الثاني الميداني، أن "الجيش المصري قادر على مجابهة أي تحديات تفرض عليه"، مؤكدا أن "مصر لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي".

وأشار إلى أن "ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للقوات المسلحة تقدم رسالة طمأنة للشعب المصري على الاستعداد القتالي الدائم لقواته المسلحة".

وأوضح أن "الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة".

