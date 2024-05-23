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عربي و دولي

دفن الرئيس الإيراني الراحل في مدينة مشهد

2024-05-23 | 06:08
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دفن الرئيس الإيراني الراحل في مدينة مشهد
دفن الرئيس الإيراني الراحل في مدينة مشهد

دفن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مدينة مشهد، الخميس، بعد 4 أيام من وفاته في حادث تحطم طائرة هيلكوبتر مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان و6 آخرين.

وأوردت وكالة رويترز أن نعش رئيسي نقل جوا إلى مشهد في شمال شرق إيران بعد مرور موكب جنازته، الخميس، في مدينة بيرجند شرق البلاد حيث شارك الآلاف في تأبينه خلال نقل نعشه عبر الشوارع.
ووقف حرس الشرف لدى وصول الطائرة التي تحمل نعش رئيسي إلى مشهد، مسقط رأسه.
ويتولى محمد مخبر، الذي كان النائب الأول للرئيس، منصب الرئيس المؤقت حتى إجراء الانتخابات في حزيران.
وأُقيمت مراسم تأبين وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في مقر وزارة الخارجية بطهران، وسيوارى جثمانه الثرى في مرقد الشاه عبد العظيم، وهو ضريح يدفن فيه سياسيون وفنانون إيرانيون بارزون جنوبي طهران.
وأعلنت إيران الحداد لخمسة أيام على رئيسي، بينما من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 حزيران.
دفن الرئيس الإيراني الراحل في مدينة مشهد

عربي و دولي

إبراهيم رئيسي

إيران

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