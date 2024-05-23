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أسعار الذهب تتراجع بعد أن سجلت إرتفاعاً غير مسبوق!

2024-05-23 | 07:38
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أسعار الذهب تتراجع بعد أن سجلت إرتفاعاً غير مسبوق!
أسعار الذهب تتراجع بعد أن سجلت إرتفاعاً غير مسبوق!

تراجعت أسعار الذهب بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن بعض المسؤولين يميلون إلى رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش من يوم الخميس، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2365.49 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع الذهب لمستوى قياسي عند 2449.89 دولار يوم الاثنين.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 2367.60 دولار.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، أن استجابة السياسة في الوقت الحالي سوف "تتضمن الإبقاء" على سعر الفائدة القياسي عند المستوى الحالي، لكنه أشار أيضا إلى مناقشات حول المزيد من الزيادات المحتملة في سعر الفائدة.

وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" تيم ووترر : "تعرض الذهب لصدمة بعد أن ذكّر محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي المستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة".

وأضاف ووترر "هناك فرصة لأن ينجرف الذهب مرة أخرى إلى مستويات حول 2355 دولارا إذا واصل الدولار الصعود".

وأشار إلى أن التوقعات على المدى المتوسط والطويل لا تزال تبدو بناءة بالنسبة للذهب، لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على أن يكون التحرك التالي للاحتياطي الاتحادي هو خفض الفائدة وليس رفعها.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 30.48 دولار. وخسر البلاتين 0.6% إلى 1028.55 دولار. وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 988.62 دولار.
أسعار الذهب تتراجع بعد أن سجلت إرتفاعاً غير مسبوق!

عربي و دولي

أسعار الذهب

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