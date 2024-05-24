"هجوم رفح" على طاولة العدل الدولية.. "إسرائيل" أمام قرار مرتقب



من المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر لـ "إسرائيل" بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية.

وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات "الإسرائيلية" على المدينة الواقعة في جنوب غزة يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

في السياق، ذكر متحدث باسم الحكومة "الإسرائيلية" الخميس: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع "إسرائيل" من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد "إسرائيل" من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو.

