مسؤول أميركي: نتنياهو يلقي "قريباً" خطاباً أمام الكونغرس

وفي كلمة له بمقر السفارة "الإسرائيلية" بواشنطن، قال الجمهوري جونسون: "الليلة، يسرّني أن أعلن شيئا آخر: قريبا سنستضيف رئيس الوزراء نتنياهو في الكابيتول في جلسة مشتركة للكونغرس".وأضاف أن حضور نتنياهو سيكون "بمثابة عرض قوي لدعم الحكومة الإسرائيلية كونها في أمسّ الحاجة إلى ذلك"، وفق تعبيره.ولم يذكر جونسون موعدا محددا لاستضافة نتنياهو أمام الكونغرس.وأفادت رويترز بأن البيت الأبيض رفض التعليق عندما سئل عما إذا كان قد تم إستشارته بشأن الدعوة الموجهة لنتنياهو أو ما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد يلتقي به في واشنطن.