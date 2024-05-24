إصابات "غير قتالية" لـ3 جنود أميركيين في غزة

قال مسؤولون في الجيش الأميركي إن إصابات "غير قتالية" لحقت بـ3 جنود أميركيين خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل قطاع غزة أحدهم بحالة حرجة ويعالج في مستشفى "إسرائيلي"، وذلك في وقت يسيطر فيه الهاجس الأمني على واشنطن بشأن جنودها هناك والبالغ عددهم ألف جندي.