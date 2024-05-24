إصابات "غير قتالية" لـ3 جنود أميركيين في غزة
قال مسؤولون في الجيش الأميركي إن إصابات "غير قتالية" لحقت بـ3 جنود أميركيين خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل قطاع غزة أحدهم بحالة حرجة ويعالج في مستشفى "إسرائيلي"، وذلك في وقت يسيطر فيه الهاجس الأمني على واشنطن بشأن جنودها هناك والبالغ عددهم ألف جندي.
وقال براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، وهو برتبة نائب أميرال، مساء أمس إن اثنين من الجنود أصيبا بإصابات "طفيفة للغاية" وقال "إنهما عادا إلى الخدمة".
وأضاف كوبر أن جنديا ثالثا "أصيب على سفينة في البحر تم إجلاؤه طبيا إلى مستشفى في إسرائيل". لكن مسؤولا آخر بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رفض ذكر اسمه قال إن الجندي الثالث "في حالة حرجة".
ولم يذكر كوبر، أو وزارة الدفاع الأميركية أية تفاصيل بشأن ملابسات إصابة الجنود الثلاثة، خاصة وهي أولى الإصابات التي يعلن عنها لجنود أميركيين خلال العملية الأخيرة لجلب المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.