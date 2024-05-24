"عمليات البحث متواصلة".. جيش الاحتلال يتسعيد جثث 3 أسرى من غزة

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الأسرى هم الإسرائيليان حنان يفلونكا وميشيل نيسنباوم والسائح أورين هرنانديز.

وأضاف أن انتشال جثث الأسرى الثلاثة تم في جباليا شمالي قطاع غزة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة "ياهالوم".

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يواصل عملياته العسكرية والاستخبارية لاستعادة من وصفهم بالمخطوفين كافة.

وكانت الاحتلال اعلن في السابق استعادة بعض جثث أسراها الذي قتلوا بسبب القصف على غزة أو لقوا مصرعهم في بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقدر تل أبيب عدد أسراها المتبقين في قطاع غزة بنحو 130 لكنها ترجح أن عددا منهم قتل.