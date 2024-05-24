محكمة العدل الدولية: على إسرائيل وقف عمليتها في رفح

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيرسل فريقا رفيع المستوى إلى القاهرة بمصر الأسبوع المقبل، لبحث إعادة فتح معبر رفح الحدودي، وتقديم المساعدات لقطاع غزة.
رحبت دول عربية، الجمعة، بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، القاضية بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات.
اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن، الجمعة، على إرسال مساعدات إنسانية ووقود بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل لآلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.