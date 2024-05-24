محكمة العدل الدولية: على إسرائيل وقف عمليتها في رفح

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيرسل فريقا رفيع المستوى إلى القاهرة بمصر الأسبوع المقبل، لبحث إعادة فتح معبر رفح الحدودي، وتقديم المساعدات لقطاع غزة.



