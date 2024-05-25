بيرنز في باريس لإحياء المفاوضات.. وحديث عن "تنازلات إسرائيلية"

يزور مدير الإستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز العاصمة الفرنسية باريس لعقد لقاءات لإحياء مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس و"إسرائيل".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن "بيرنز سيبحث الملف في لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع".

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية" أن "بيرنز يعمل على صياغة خطوط عريضة لمحادثات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار".

يأتي هذا وسط أنباء عن استعداد "إسرائيل" لتقديم "تنازلات" وصفت بالكبيرة من أجل إبرام صفقة لاستعادة أسراها المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت "قناة كان الإسرائيلية" إن "رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك ووزير الحرب والوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس والوزير غادي آيزنكوت يؤيدون التوجه لصفقة مع حماس"، ويزعمون أنها "ضرورية في هذا الوقت".

كما أكدت الهيئة أن مجلس وزراء الحرب "وافق على تسوية بشأن عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم لكن توجد نقاط أخرى محل خلاف مع حركة حماس".

ويعتقد كبار المسؤولين العسكريين "الإسرائيليين" أنه "حتى لو تم الاتفاق على الإطار العام لوقف الحرب، فإن "إسرائيل" قادرة على استئناف إطلاق النار عند الحاجة بعد أشهر قليلة".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين "إسرائيليين" قولهم إن "المقترح الإسرائيلي الجديد يشمل تنازلات بشأن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء الذين سيفرج عنهم".

كما يشمل المقترح "الاستعداد الضمني لمناقشة إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر نتساريم وسط قطاع غزة".

ونقلت قناة "كان" التابعة لـ "هيئة البث الإسرائيلية" أن "إسرائيل تنتظر ردا من حماس يتضمن عدد الأسرى المحتجزين لديها".





