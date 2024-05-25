بعد قرار محكمة العدل الدولية.. قصف "إسرائيلي" عنيف على رفح



أفادت مصادر فلسطينية محلية بشن جيش الإحتلال "الإسرائيلي" غارات عنيفة على مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة أمر محكمة العدل الدولية لـ "إسرائيل" بتعليق عملياتها العسكرية في رفح فورا.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قصفا مدفعيا "إسرائيلياً"، استهدف المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إستشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في قصف "إسرائيلي" فجر اليوم السبت بعدد من المواقع في قطاع غزة.

وتم انتشال شهداء وجرحى من تحت إنقاض منزل استهدف في حي الدرج بمدينة غزة.

كما تم استهداف منطقة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أدى الى سقوط 4 شهداء وجرح عدد آخر.

وكانت وكالة "وفا" أعلنت في وقت سابق، إستشهاد 57 مواطنا، وإصابة 93 آخرين، بـ 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت مصادر طبية، أنه ما زال عدد آخر من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.