وزيرة "إسرائيلية" تهاجم هاليفي: ترك جنوده "كالبط" على الحدود

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "خلافات حادة اندلعت بين وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي خلال اجتماع المجلس الحكومي المصغر (الكابينت)".

وأضافت الصحيفة "الإسرائيلية" أن ريغيف "هاجمت هاليفي ورفعت صوتها بشأن تقديرات الاستخبارات العسكرية التي قدمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل السابع من تشرين الأول الماضي تاريخ الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مستوطنات بغلاف غزة".

وكشفت "يديعوت أحرونوت" أن ريغيف سألت هاليفي عن أسباب عدم استعداد الجيش لهجوم السابع من أكتوبر رغم توفر معلومات مسبقة لدى الاستخبارات العسكرية، وأنها سألته عن سبب التضحية بسكان الجنوب وتقليل عدد الجنود على حدود غزة.

ونقلت الصحيفة أيضا عن ريغيف قولها إن "الجميع سمع تحذيرات الجنديات المراقبات على الحدود وشعبة الاستخبارات التي تم تجاهلها والاستهانة بالجنديات".

كما كشفت أن ريغيف "سألت رئيس الأركان عن سبب تعريض الجيش للخطر وجعل جنوده مثل البط على الجدار المقابل لغزة"، في إشارة إلى سهولة استهدافهم.

وحسب "يديعوت أحرونوت" فإن "رئيس الأركان أجاب بأن مسألة التحذيرات بشأن السابع من أكتوبر تجري معالجتها في التحقيقات".



