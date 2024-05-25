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عربي و دولي

بوتين يفجّر مفاجأة بشأن طائرة رئيسي المنكوبة ومروحية مرافقيه

2024-05-25 | 02:44
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بوتين يفجّر مفاجأة بشأن طائرة رئيسي المنكوبة ومروحية مرافقيه
بوتين يفجّر مفاجأة بشأن طائرة رئيسي المنكوبة ومروحية مرافقيه

صرح الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذين استخدموا المروحيات الروسية، وصلوا إلى وجهتهم دون مشاكل.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات الروسية البيلاروسية: "الأشخاص المرافقون طاروا (أكملوا رحلتهم) على متن طائرتي هليكوبتر روسيتين، في رأيي، في نفس الظروف، وفي نفس المسار، لقد وصلوا في الواقع دون أي مشاكل".
وأوضح بوتين أنه من عير المرجح أن تواجه روسيا تغييراً كبيراً في السياسة الخارجية الإيرانية بعد وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.
وقال بوتين رداً على سؤال للصحفيين عما إذا كانت وفاة رئيسي ستؤثر على العلاقات بين طهران وموسكو: "فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لإيران، فهذه قرارات سيادية لإيران نفسها، فإيران قوة إقليمية كبرى وتؤدي دوراً مهماً في الشؤون العالمية، ولكن، في رأيي، بعد هذه المأساة (حادث تحطم مروحية رئيسي وعبد اللهيان)، من غير المرجح أن نواجه أي تغييرات في السياسة الخارجية للقيادة الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار أن القواعد الأساسية للدولة الإيرانية مستقرة تماماً".
وأكد بوتين أن روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران والشعب الإيراني.
بوتين يفجّر مفاجأة بشأن طائرة رئيسي المنكوبة ومروحية مرافقيه

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

إبراهيم رئيسي

إيران

روسيا

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