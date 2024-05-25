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عربي و دولي

وزير الدفاع الأميركي يدخل المستشفى مجدداً.. من تسلّم مهامه؟

2024-05-25 | 02:54
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وزير الدفاع الأميركي يدخل المستشفى مجدداً.. من تسلّم مهامه؟
وزير الدفاع الأميركي يدخل المستشفى مجدداً.. من تسلّم مهامه؟

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن سلم مهامه مؤقتا أمس الجمعة ليخضع لإجراء غير جراحي يتعلق بمشكلة في المثانة تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وقال البنتاغون في بيان إن أوستن قرر أنه لن يتمكن من أداء واجباته خلال هذا الإجراء الجراحي البسيط، وستتولى نائبته كاثلين هيكس هذه المهام.
وذكرت الوزارة أن مشكلة المثانة لا علاقة لها بتشخيص إصابة الوزير بسرطان البروستاتا، مضيفة أنه تم إخطار البيت الأبيض والكونغرس.
وفي شباط، تم إدخال أوستن إلى المستشفى لمعالجة مشكلة المثانة، وجاء دخوله المستشفى بعد أن خضع لعملية جراحية لعلاج سرطان البروستاتا في كانون الأول الماضي.
وأثار الوزير جدلا سياسيا عندما لم يبلغ البيت الأبيض بالجراحة التي أجريت له، وكذلك دخوله المستشفى في كانون الثاني لعلاج مضاعفاتها.
ولم يعلم الرئيس جو بايدن حينئذ بوجود أوستن في المستشفى إلا بعد أيام.
وزير الدفاع الأميركي يدخل المستشفى مجدداً.. من تسلّم مهامه؟

عربي و دولي

لويد أوستن

أميركا

البنتاغون

وزارة الدفاع الأميركي

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