بالفيديو - بعد تداول شائعة وفاتها.. رسالة من أسماء الأسد

رسالة من السيدة الأولى #أسماء_الأسد قبيل بدئها مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا). pic.twitter.com/0WvwOZ21pZ
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) May 25, 2024
رسالة من السيدة الأولى #أسماء_الأسد قبيل بدئها مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا). pic.twitter.com/0WvwOZ21pZ
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ظروف سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بينما نجا من الحادث المرافقون الذين استقلوا مروحيتين آخريين.
أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن "طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارتين أثناء مرورهما على طريق فرعية بريف حمص الجنوبي وسط سوريا.
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان هبوط مروحيته اضطراريا اليوم في ملعب مدينة فانادزور، بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب "روسيا اليوم".