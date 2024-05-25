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مساجد المخيمات الفلسطينية في بيروت ترفع التكبيرات بعد كلمة ابو عبيدة وسط اطلاق كثيف للنار والمفرقعات
2024-05-25 | 18:13
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مساجد المخيمات الفلسطينية في بيروت ترفع التكبيرات بعد كلمة ابو عبيدة وسط اطلاق كثيف للنار والمفرقعات
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عربي و دولي
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الفلسطينية
بيروت
التكبيرات
عبيدة
اطلاق
للنار
والمفرقعات
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