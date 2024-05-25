مساجد المخيمات الفلسطينية في بيروت ترفع التكبيرات بعد كلمة ابو عبيدة وسط اطلاق كثيف للنار والمفرقعات

ناشر موقع الكلمة أونلاين الصحافي سيمون أبو فاضل لـ هنا بيروت: إيران تُملي على حزب الله ما يفعله وهي من تحدد السقف وخلال حرب 2006 قاسم سليماني هو من أدار المعركة