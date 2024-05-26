بالفيديو - مصرع 27 شخصاً على الأقل بينهم أطفال بحريق في الهند

لقي 27 شخصاً بينهم أربعة أطفال حتفهم عندما اندلع حريق في متنزه ترفيهي مزدحم في الهند امس، بينما عمل رجال الإنقاذ الأحد على تمشيط الموقع في صباح اليوم.

ونقلت وسائل إعلام هندية الأحد أن ناجين أبلغوا عن اضطرارهم إلى تحطيم الأبواب والقفز من النوافذ هربا من الحريق الذي اندلع في مركز مكتظ بالشباب الذين يستمتعون بألعاب ترفيهية من بينها البولينغ.

ووقع الحريق في مدينة راجكوت بولاية غوجارات الغربية. ولفت جثث بالأكفان البيضاء قبل نقلها من المكان.

More than 25 kids have died in man-made tragedy in Rajkot, Gujarat. Many