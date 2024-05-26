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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 35,984 شهيداً
2024-05-26 | 05:39
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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 35,984 شهيداً
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