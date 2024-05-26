طقس المكسيك يسجل أعلى درجاته!

سُجّلت في العاصمة المكسيكيّة ​مكسيكو​ سيتي، بعد ظهر أمس السّبت، أعلى درجة حرارة منذ بداية الإحصاءات في مرصد تاكوبايا، بلغت 34,7 مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجويّة الوطنيّة. وأوضحت أنّ "الرّقم القياسي السّابق هو 34,4 درجة مئويّة، سُجّل في 24 أيّار في المحطّة نفسها".