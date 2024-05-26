غانتس: لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن "كارثة 7 أكتوبر"

ووفقا للمقترح، ستشمل التحقيقات كل الأحداث التي سبقت هذا التاريخ، وآلية اتخاذ القرارات من طرف القيادتين السياسية والعسكرية خلال هذه الحرب.وكان غانتس قد هدد بالاستقالة من الحكومة، إذا لم يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ما بعد الحرب لقطاع غزة بحلول الثامن من يونيو/حزيران المقبل.