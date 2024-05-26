الاسد معزياً نصرالله: أنجبت وأنشأت رجلاً ‏سار في طريق المقاومة حتى أصبح قائداً فذاً ورمزاً مُشرقًا لها

أرسل الرئيس السوري بشار الاسد برقية تعزية لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، جاء فيها:

"سماحة السيد حسن نصر اللّه

الأمين العام لحزب الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تلقينا بحزن وأسى نبأ وفاة والدتكم المرحومة السيدة الفاضلة أم حسن رحمها اللّه ‏وأسكنها فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.‏



إنّ النساء تُعرف بمن أنجبن، ولقد أنجبت أمهات المقاومين الأحرار رجالًا ثابتين ‏على المبادئ مناضلين من أجل الحق، والمرحومةٍ أم حسن أنجبت وأنشأت رجلًا ‏سار في طريق المقاومة حتى أصبح قائدًا فذًا ورمزًا مُشرقًا لها منحها عبر شجاعته ‏وفكره المتقد هيبة ومنعة، صادقًا يهابه ويصدقه الأعداء قبل الأصدقاء، عمل من أجل ‏إرساء أسس الحق والعدالة ورفع الظلم عن المظلومين، فأسهمت الحاجة أم حسن ‏بذلك مساهمة غنية وكبيرة في حياة لبنان والمنطقة وفي إغناء أطهر المُثل الأخلاقية ‏الشريفة.‏



يبقى فقد الأم أصعب من أي فقد آخر، فتقبّلوا مني أصدق التعازي لكم ولعائلتكم ‏الموقرة سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يكرمكم بموفور الصحة ‏والسعادة والسداد".‏