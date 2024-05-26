الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بوتين ومقترح "تجميد الحرب".. هذا ما سيكسبه

2024-05-26 | 10:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بوتين ومقترح &quot;تجميد الحرب&quot;.. هذا ما سيكسبه
بوتين ومقترح "تجميد الحرب".. هذا ما سيكسبه


أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إستعداده لوقف الحرب في أوكرانيا بشرط الاعتراف بخطوط الجبهة الحالية كحدود روسية، وذلك رغم رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدعم من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، لهذه الشروط.

وقال مصدر روسي رفيع المستوى عمل مع بوتين لـ"رويترز"، أن بوتين يستطيع القتال مهما استدعى الأمر، لكنه مستعد أيضا لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب.
ويرى بوتين أن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا كافية لتحقيق نصر يمكنه التفاخر به، حيث أكدت مصادر مقربة من بوتين لـ "رويترز" أن بوتين مستعد "لتجميد" الحرب بهذه الشروط.
في السياق نفسه، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، لـ"رويترز" إن روسيا لا تريد "حربا أبدية"، مضيفا أن روسيا لن تعيد تلك الأراضي إلى أوكرانيا لأنها أصبحت جزءا من روسيا.
في المقابل، يعارض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شروط السلام الروسية ويرفض التفاوض مع بوتين، حيث سبق وأن أكد أن محاولات روسيا لضم الأراضي الأوكرانية تجعل من المستحيل التفاوض معها.

دلالات قرار بوتين

وفق مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات فإن قرار بوتين يستند على عدة معطيات من بينها:

- إدراكه أن روسيا حققت ما يكفي من النجاح لإنهاء القتال.
- سعيه لإظهار أنه نجح في تحقيق أهدافه العسكرية.
- حاجته للظهور أمام شعبه بأنه لا يريد استمرار الحرب ما يساعده في الحفاظ على شعبيته وتقليل المعارضة الداخلية.
- رغبته في استخدام الديناميكيات الحالية لتنمية روسيا، حيث يسعى مع ولايته الجديدة لاستغلال الوضع لتعزيز التنمية 

وتتمثل أهداف مقترح بوتين وفقا لمركز "تريندز" في:

- الحفاظ على المكاسب الإقليمية الحالية، وعدم التنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.
- تجنب موجة جديدة من التعبئة العسكرية، وذلك لتجنب انخفاض شعبيته.
- الحد من الإرهاق العسكري، الأمر الذي يساهم في تقليل مخاطر الحرب الممتدة.
- إحداث انقسامات داخل المعسكر الغربي، واستغلال التوترات بين الدول الغربية.
- راستباق مؤتمر "السلام في أوكرانيا"، الذي تستضيفه سويسرا في يونيو القادم.

وتوقع مركز "تريندز" للبحوث عدم موافقة أوكرانيا والغرب على الشروط الروسية للتفاوض إلا بحلول نهاية 2024 على الأقل.
وأكد أن موسكو ستعمل على استغلال عدم تلبية تلك المطالب كذريعة لإعادة الهجوم في الوقت المناسب، مع احتفاظها بتفوقها في ساحة المعركة حتى نهاية 2024.
ومن المتوقع أن تستضيف سويسرا قمة سلام في الشهر المقبل، حيث يأمل زيلينسكي أن يحضرها حلفاء روسيا مثل الصين، رغم عدم دعوة المسؤولين الروس.
ويرتقب أن تناقش القمة خطة السلام التي إقترحها زيلينسكي، والتي تشمل عدة مطالب من بينها استعادة سلامة أراضي أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية.






بوتين ومقترح "تجميد الحرب".. هذا ما سيكسبه

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

أوكرانيا

روسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - "القسام" تستدرج قوة للاحتلال الى احد الانفاق وتقتل وتصيب وتأسر جميع أفرادها
مساجد المخيمات الفلسطينية في بيروت ترفع التكبيرات بعد كلمة ابو عبيدة وسط اطلاق كثيف للنار والمفرقعات

اقرأ ايضا في عربي و دولي

هجوم بسكين يصيب 3 أشخاص في مترو بفرنسا
11:32

هجوم بسكين يصيب 3 أشخاص في مترو بفرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في هجوم بسكين في مترو مدينة ليون يوم الأحد.

11:32

هجوم بسكين يصيب 3 أشخاص في مترو بفرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في هجوم بسكين في مترو مدينة ليون يوم الأحد.

السعودية تعين فيصل المجفل سفيراً جديداً لدى سوريا
11:05

السعودية تعين فيصل المجفل سفيراً جديداً لدى سوريا

عينت السعودية فيصل المجفل سفيرا جديدا لها في سوريا، بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات بين البلدين، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

11:05

السعودية تعين فيصل المجفل سفيراً جديداً لدى سوريا

عينت السعودية فيصل المجفل سفيرا جديدا لها في سوريا، بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات بين البلدين، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024