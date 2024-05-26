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عربي و دولي

"إسرائيل" ترتكب مجزرة مروّعة في رفح

2024-05-26 | 16:45
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&quot;إسرائيل&quot; ترتكب مجزرة مروّعة في رفح
"إسرائيل" ترتكب مجزرة مروّعة في رفح

أفادت مصار فلسطينية محلية بإستشهاد ما لا يقل عن 40 شخصا، وإصابة آخرين، جراء استهداف غارات "إسرائيلية" خيام النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمالي غرب رفح.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف جيش الإحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين برفح. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد الدفاع المدني في غزة وصول 50 شخصا بين شهيد وجريح جراء قصف الإسرائيلي لمخيم النازحين شمال غرب رفح.
وأوضح الدفاع المدني أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة إثر القصف الإسرائيلي شمال غربي رفح.
وأشار الى أن المنطقة المستهدفة تضم 100 ألف نازح.
من جهتها أكدت حماس أن جيش الإحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.
"إسرائيل" ترتكب مجزرة مروّعة في رفح

عربي و دولي

رفح

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