بالفيديو - انفجار حافلة جنوب تل أبيب

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤساء مصر عبد الفتاح السيسي وتونس قيس سعيد، والإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزورون الصين الأسبوع الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.