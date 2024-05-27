بالفيديو - انفجار حافلة جنوب تل أبيب

وسائل اعلام الاحتلال: انفجار حافلة في حولون جنوب تل أبيب ووقوع اصابة خطيرة pic.twitter.com/j28MS2Gs8D
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 27, 2024
وسائل اعلام الاحتلال: انفجار حافلة في حولون جنوب تل أبيب ووقوع اصابة خطيرة pic.twitter.com/j28MS2Gs8D
أفادت قناة "الجزيرة" بأن "السلطة المحلية في مرغليوت بالجليل الأعلى أعلنت وقف التواصل مع الحكومة الإسرائيلية".
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤساء مصر عبد الفتاح السيسي وتونس قيس سعيد، والإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزورون الصين الأسبوع الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.